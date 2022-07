Domžale, 28. julija - V Homški Mlinščici je poginilo vsaj 50 kilogramov rib, pretežno potočne postrvi in lipana. Veliko je bilo tudi letošnjih mladic. Vzrok pogina uradno še ni znan, ribiči pa so prepričani, da je prišlo do onesnaženja, danes piše Dnevnik.