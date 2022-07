Papež v Quebec Cityju ponovil opravičilo domorodnim Kanadčanom

Quebec, 28. julija - Papež Frančišek je v okviru obiska Kanade v sredo prispel v Quebec City, kjer so ga pričakali visoki predstavniki države na čelu s premierjem Justinom Trudeaujem in generalno guvernerko Mary Simon. Ponovil je opravičilo za zlorabe domorodnih prebivalcev v šolah, ki jih je vodila katoliška cerkev, in kritiziral kolonialno miselnost preteklosti.