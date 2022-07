Blinken napovedal pogovor z Lavrovom o izmenjavi zapornikov

Washington, 28. julija - Ameriški državni sekretar Antony Blinken namerava po lastnih besedah z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom v kratkem govoriti o izpustitvi Američanov Paula Whelana in Brittney Griner iz ruskega zapora. V igri naj bi bila izmenjava zapornikov. To bo prvi pogovor zunanjih ministrov ZDA in Rusije, odkar je Rusija 20. februarja napadla Ukrajino.