New York, 27. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so se v sredo zvišale, saj je ameriška centralna banka ponovno močno zvišala obrestno mero in ohranila odločno držo v boju proti inflaciji, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.