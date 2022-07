Tri enote avtocestne policije začasno na druge postaje

Ljubljana, 28. julija - Koprsko, celjsko in mariborsko enoto avtocestne policije bodo s ponedeljkom začasno napotili na postaje prometnih policij na območjih, kjer so bile ustanovljene, so pojasnili na generalni policijski upravi. Ob tem poudarjajo, da ne ukinjajo nadzora na avtocesti, ampak ga zaradi kadrovske podhranjenosti organizacijsko spreminjajo.