Požar na Velikem Ovčnjaku bo do večera predvidoma pod nadzorom

Ljubljana, 27. julija - Požar, ki je ponoči izbruhnil na Velikem Ovčnjaku, bo po oceni župana Komna Erika Modica do večera pod nadzorom, gasilci bodo ostali na požarni straži. Župani kraških občin pa so popoldne s predstavniki Zavoda za gozdove in Slovenskih državnih gozdov govorili o odvozu med intervencijo požaganega lesa. Odstranjen mora biti do 20. avgusta.