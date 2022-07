V Škofji Loki bodo začeli prenovo osnovne šole s prilagojenim programom

Medvode/Škofja Loka, 30. julija - Prihodnji teden bodo v Škofji Loki začeli rekonstrukcijo in nadzidavo Osnovne šole s prilagojenim programom Jela Janežiča. Gradbena dela v vrednosti več kot dva milijona evrov bodo potekala približno leto dni, zaradi česar se bo pouk v razširjeni in prenovljeni šoli začel septembra 2023, so sporočili z Občine Medvode.