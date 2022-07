Za požar pri Komnu po prvih ugotovitvah policije kriv udar strele

Komen, 27. julija - Policisti in kriminalisti so danes opravili ogled kraja požara pri Komnu ter zbrali obvestila in dokaze zaradi suma, da bi lahko bil požar posledica načrtnega požiga. Doslej zbrana obvestila kažejo, da naj bi šlo za udar strele, so danes za STA pojasnili na Generalni policijski upravi.