Ponovno zagorelo na italijanski strani v bližini Opatjega sela

Kostanjevica na Krasu, 27. julija - Stanje na velikem požarišču na Krasu, kjer je ogenj divjal od sredine julija, je pod nadzorom in stabilno, je pa okoli 13. ure zagorelo na italijanski strani v bližini Opatjega sela. Gašenje že poteka, na pomoč so priskočili tudi slovenski gasilci in vojaški helikopter, da se ogenj ne bi razširil na našo stran, so sporočili iz regijskega štaba CZ.