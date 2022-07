Schmidt uvedel tehnične spremembe volilne zakonodaje BiH

Sarajevo, 27. julija - Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Christian Schmidt je danes na podlagi bonnskih pooblastil uvedel tehnične spremembe volilnega zakona države. "V BiH ni prvorazrednih in drugorazrednih državljanov, tu živijo trije konstitutivni narodi," je ob tem poudaril in dodal, da bodo spremembe omogočile transparentne, svobodne in poštene volitve.