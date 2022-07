Na severu Indije zaradi udarov strel umrlo najmanj 20 ljudi

Patna, 27. julija - V severni indijski zvezni državi Bihar je v zadnjih dveh dneh zaradi udarov strel, ki so posledica prihoda monsunov, umrlo najmanj 20 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Vremenske razmere naj bi se v prihodnjih dneh še poslabšale, oblasti pa so napovedale približno 5000 dolarjev odškodnine za družine žrtev, poročajo tuje agencije.