Vreme: Delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in padavinami

Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji do 33 stopinj Celzija. V četrtek bo v notranjosti sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Burja na Primorskem bo popoldne ponehala. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 21, najvišje dnevne od 25 do 30, na Primorskem do 33 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod po Sloveniji.

Obeti: V petek bo delno jasno in znova bolj vroče, popoldne ali zvečer bodo nastajale krajevne nevihte. V noči na soboto bodo padavine z nevihtami zajele večji del države in v soboto dopoldne večinoma ponehale. Popoldne se bo zjasnilo, še bo nastalo nekaj ploh.

Vremenska slika: Vremenska fronta se je pomaknila nad vzhod celine, nad srednjo Evropo pa se krepi območje visokega zračnega tlaka. Z vetrovi vzhodnih smeri doteka k nam nekoliko hladnejši in vse bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nastale bodo še posamezne plohe in nevihte. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. V četrtek bo večinoma sončno, več oblačnosti bo v Alpah. Burja ob severnem Jadranu bo popoldne oslabela.