Že prvi dan na svetovnem prvenstvu dve kolajni za Slovenijo

Augsburg, 27. julija - Slovenska reprezentanca v slalomu na divjih vodah je že prvi dan svetovnega prvenstva v Augsburgu osvojila dve odličji. Najžlahtnejše je pristalo za vratom kanuistov, Beni Savšek, Luka Božič in Anže Berčič, so pokorili vso konkurenco. Njihov uspeh sta dopolnili ženski ekipi, kajakašice so bile druge, kanuistke pa so zasedle četrto mesto.