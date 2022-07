Ljubljana, 27. julija - Župani občin Komen, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in MO Nova Gorica ter predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije in Slovenskih državnih gozdov bodo danes ob 18. uri pred sedežem občine Renče - Vogrsko v Bukovici dali izjavo glede odstranitve požaganega lesa ob zadnjih intervencijah na goriškem Krasu, so sporočili iz CZ severna Primorska.