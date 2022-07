Kanuisti zlati na SP v Augsburgu

Augsburg, 27. julija - Prvi dan svetovnega prvenstva v kajaku in kanuju na divjih vodah v Augsburgu se je za slovensko slalomsko reprezentanco odlično začel, še bolje pa končal. Po srebrni kolajni kajakašic v uvodu so se na ekipni tekmi še žlahtnejše kolajne veselili kanuisti. Beni Savšek, Luka Božič in Anže Berčič so osvojili naslov svetovnih prvakov.