Brežiški policisti odkrili zasajeno prepovedano konopljo in eksploziv

Brežice/Novo mesto, 27. julija - Brežiški policisti so med preiskavo prirejenih prostorov počitniške hiše oz. bivališča 37-letnega osumljenca kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog odkrili nasad prepovedane konoplje. Med drugim so našli in zasegli več rastlin konoplje in tudi več prepovedanih petard in druge vrste eksploziva, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.