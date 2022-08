V Študentski svetovalnici za previdnost pri najemanju študentskega stanovanja

Ljubljana, 3. avgusta - Nekateri študentom v Ljubljani svetujejo, naj si stanovanje poiščejo v poletnih mesecih. V Študentski svetovalnici Študentske organizacije Univerze v Ljubljani so medtem bolj natančni in navajajo, da je najprimernejši čas konec avgusta in v začetku septembra. Priporočajo pa previdnost in pri sestavi najemniške pogodbe posvet pri pravnem svetovalcu.