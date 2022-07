Požar na pobočju Matajurja pogašen

Kobarid, 27. julija - V torek zvečer so zaključili gašenje požara na pobočju Matajurja nad Starim selom pri Kobaridu. Kot je za STA povedal poveljnik štaba Civilne zaščite (CZ) Občine Kobarid Aleksander Vončina, sta helikopterja zvečer odletela nazaj na Brnik, danes do poldneva pa so pustili le še bazene, kjer sta polnila košare z vodo, saj je požar pogašen.