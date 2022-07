Pri izplačilu božičnice osebi z invalidnostjo ugotovili diskriminacijo

Ljubljana, 27. julija - Zagovornik načela enakosti je znova ugotovil diskriminacijo pri izplačilu božičnice. Tokrat je potrdil, da je bila prijaviteljica pri božičnici diskriminirana zaradi zdravstvenega stanja, povezanega z njeno invalidnostjo, in sicer od leta 2017 do 2021, so navedli pri zagovorniku.