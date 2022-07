Pričakovane padavine konec tedna ne bodo bistveno izboljšale stanja voda

Ljubljana, 27. julija - Kljub torkovemu prehodu hladnejše fronte in nekaj padavinam te nikjer po državi niso bile takšne, da bi pomembneje vplivale na vodostaje in pretoke rek, ki so bili na nekaterih julija tako najnižji v obdobju zadnjih 30 let. Meteorologi za konec tedna napovedujejo nove padavine, a te ne bodo pomembno vplivale na razmere.