Umrl srbski igralec Branko Cvejić, legendarni Bane Bumbar

Beograd, 27. julija - Dolgoletni član in nekdanji direktor Jugoslovanskega dramskega gledališča (JDP), igralec Branko Cvejić, legendarni Bane Bumbar iz kultne jugoslovanske serije Grlom u jagode (Na vrat na nos), je umrl v torek v Beogradu, so po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug sporočili iz omenjenega gledališča. Star je bil 75 let.