Vreme: Delno jasno s spremenljivo oblačnostjo

Ljubljana, 27. julija - Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sprva se bodo posamezne plohe in nevihte pojavljale na zahodu in jugu, kasneje pa tudi drugod. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji do 33 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.