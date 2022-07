Finance o arhitektih in gradbenih inženirjih (27. 7.)

Ljubljana, 27. julija - Vasilij Krivec v komentarju Srake ne vozijo koles piše o arhitektih in gradbenih inženirjih. Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike je med arhitetkti in gradbenimi inženirji zanetil prepir, saj so gradbeni inženirji izgubili pristojnosti vodenja projektiranja za visoke zgradbe, ki ga lahko zdaj vodijo le arhitekti.