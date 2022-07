Ribiška družina Tolmin zaradi suše odredila prepoved ribolova

Idrija, 27. julija - Ribiška družina Tolmin je z današnjim dnem do preklica prepovedala ribolov na Idrijci Trebuščici, Bači v zgornjem toku do Klavž, Koritnici in Nadiži. Ukrep je potreben zaradi dolgotrajne suše in zaskrbljujoče nizkih vodostajev.