Tudi minula noč gasilcem na goriškem Krasu ni prinesla miru

Kostanjevica na Krasu, 27. julija - Tudi minula noč za gasilce na Krasu ni bila mirna. Poleg tega, da so pojavljala manjša žarišča na dosedanjem požarišču, je ponoči zagorelo še nad vasjo Šibelji v občini Komen. Požar se ob močni burji širi proti Železnim vratom. Zjutraj pa so gasilci zaznali aktivnejše žarišče tudi nad Mirnom, kamor so usmerili vse enote.