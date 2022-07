Slovenska misija pri ZN gostila hibridni dogodek na temo kibernetske varnosti

New York, 27. julija - Slovenska misija pri ZN je v torek v New Yorku gostila hibridni dogodek z naslovom Zaščita kritične infrastrukture pred kibernetskimi grožnjami: analiza ustrezne regulacije, dobrih praks, mednarodnega prava in norm, ki so ga pripravili urad vlade za informacijsko varnost, ministrstvo za zunanje zadeve in Microsoft.