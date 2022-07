Microsoft razočaral z rastjo dobička in prihodkov

New York, 27. julija - Microsoft v drugem četrtletju letošnjega leta ni izpolnil pričakovanj Wall Streeta glede dobička in prihodkov, vendar pa so se delnice družbe v torkovem podaljšanem trgovanju kljub temu podražile. Čisti dobiček Microsofta je od drugega četrtletja lani narasel za dva odstotka na 16,7 milijarde dolarjev.