Newyorške borze končale v rdečem

New York, 26. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Opozorilo o zmanjšanem dobičku podjetja Walmart je znižalo maloprodajne delnice, izjemno slabi podatki o zaupanju potrošnikov pa so povečali tudi strahove glede porabe, poroča tiskovna agencija Reuters. Znižale so se tudi cene nafte in zlata.