Analiza: EU lahko s pravimi ukrepi nadomesti ruski plin tudi brez ogrožanja podnebnih ciljev

Ljubljana, 27. julija - EU si lahko v naslednjih treh letih tudi ob popolni prekinitvi dobave plina iz Rusije zagotovi energetsko oskrbo, ne da bi pri tem ogrozila srednjeročne podnebne cilje. A bo za to treba med drugim in v celoti izvesti ukrepe iz programov Pripravljeni na 55 in REPowerEU, v poročilu ugotavlja European Climate Foundation.