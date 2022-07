Ministri za energetiko z dogovorom o zmanjšanju porabe plina pokazali enotnost EU

piše dopisnik STA iz Bruslja Blaž Mohorčič

Bruselj, 26. julija - Ministri držav članic EU, pristojni za energetiko, so danes dosegli dogovor o zmanjšanju porabe plina za 15 odstotkov do marca 2023, pri čemer uredba vključuje tudi možnost uvedbe obveznega zmanjšanja porabe. Z dogovorom so po navedbah Evropske komisije in češkega predsedstva pokazali enotnost EU. Enotno zmanjšanje pa je pomembno tudi za Slovenijo.