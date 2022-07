Ob požaru v stanovanjski hiši poškodovan lastnik

Novo mesto, 26. julija - V kraju Kuzarjev kal v občini Novo mesto je danes zagorela stanovanjska hiša. Objekt je v celoti zgorel. Lastnika, ki se je nadihal dima, so na kraju oskrbeli reševalci ter ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, so sporočili iz uprava RS za zaščito in reševanje.