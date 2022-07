Bobnarjeva s predstavniki akademskih in raziskovalnih institucij o migracijski strategiji

Ljubljana, 26. julija - Notranja ministrica Tatjana Bobnar se je srečala s predstavniki akademskih in raziskovalnih institucij, ki delujejo na področju migracij, azila in človekovih pravic in se seznanila z njihovimi aktualnimi raziskovalnimi projekti. Bobnarjeva je v nadaljevanju predstavila načrte in aktivnosti ministrstva za pripravo celovite migracijske strategije.