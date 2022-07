Grčija na letošnjem EP v znamenju bratov Antetokounmpo

Atene, 26. julija - Grška moška košarkarska reprezentanca bo na letošnjem evropskem prvenstvu med 1. in 18. septembrom v Nemčiji, Italiji, Gruziji in na Češkem bržkone nastopila z vsemi štirimi brati Antetokounmpo. Med njimi je gotovo najbolj znan Giannis, 27-letni zvezdnik moštva Milwaukee Bucks v ligi NBA, poleg njega bodo nastopili še Alex, Kostas in Thanasis.