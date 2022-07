McDonald's presegel pričakovanja s prilagojenim dobičkom

New York, 26. julija - Ameriška veriga restavracij hitre prehrane McDonald's je v drugem letošnjem četrtletju utrpela 46-odstotni padec dobička zaradi stroškov zapiranja lokalov v Rusiji. Vendar pa je prilagojeni dobiček brez enkratnih stroškov presegel pričakovanja Wall Streeta in delnice so se podražile.