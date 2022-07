Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 30. julija - Pri Mladinski knjigi je izšla Obletnica irske pisateljice Roisun Meaney. Založba Primus na knjižne police prinaša knjigo o meditaciji Kolesarski zen argentinskega pisatelja Juana Carlosa Krimerja. Za otroke od pet do deset let je pri Celjski Mohorjevi založbi izšel Mižekmiž, mornar sveta slovenske pisateljice in pesnice Bine Štampe Žmavc.