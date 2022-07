Ukrajina od Nemčije prejela raketne sisteme in samovozne havbice

Berlin/Kijev, 26. julija - Ukrajina je od Nemčije prejela raketne sisteme Mars II in tri samovozne havbice, je danes sporočila nemška obrambna ministrica Christine Lambrecht. Že v ponedeljek pa so ukrajinske oblasti potrdile prejem treh nemških protiletalskih tankov tipa gepard in več kosov streliva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.