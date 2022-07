Vreme: Zvečer bo precej jasno

Ljubljana, 26. julija - Zvečer bo precej jasno, še bo možna kakšna krajevna ploha. Ponoči se bo oblačnost v notranjosti Slovenije nekoliko povečala. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo na Primorskem ob šibki burji precej jasno. Drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo na severu možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 33 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod po Sloveniji.

Obeti: V četrtek bo večinoma sončno. Burja na Primorskem bo ponehala. V petek bo delno jasno in znova bolj vroče, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne nevihte.

Vremenska slika: Hladna fronta je dosegla Alpe in bo v naslednjih urah prešla naše kraje. V višinah z jugozahodnim vetrom doteka hladnejši in vse bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V sredo bo delno jasno, več jasnine bo ob severnem Jadranu, kjer bo pihala šibka do zmerna burja. Popoldne bodo v Alpah posamezne plohe in nevihte.