Kumer: V Sloveniji pozimi ne bo redukcij pri oskrbi gospodinjstev s plinom

Bruselj, 26. julija - V Sloveniji to zimo ne bo redukcij pri oskrbi gospodinjstev s plinom, je po današnjem zasedanju ministrov EU za energetiko, na katerem so se dogovorili o zmanjšanju porabe plina, zagotovil slovenski minister za infrastrukturo Bojan Kumer. Da bi prišlo do motenj pri oskrbi s plinom, bi moralo iti veliko stvari narobe, je poudaril.