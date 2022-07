Poravnava v sporu glede prodaje državnega deleža v družbi Meta Ingenium

Ljubljana, 26. julija - V gospodarskem sporu glede prodaje manjšinskega deleža države v družbi Meta Ingenium, ki je imela v lasti 10,8-odstotni delež Bia Separations, so dosegli izvensodno poravnavo. Ta vključuje dodatnih 2,09 milijona evrov kupnine, so danes ločeno sporočili iz družbe Meta Ventures in SDH.