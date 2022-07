Zaradi stavke pri Lufthansi številne odpovedi letov, tudi iz Ljubljane

Frankfurt, 27. julija - Letališko osebje Lufthanse bo danes zjutraj začelo stavkati, zaradi česar bo največja nemška letalska družba odpovedala več kot 1000 letov v in iz svojih vozlišč v Frankfurtu in Münchnu. Odpovedani so tudi vsi Lufthansini leti iz Ljubljane. Stavka bo trajala predvidoma do četrtka do 4. ure.