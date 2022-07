Ljubljanska borza: Skoraj polovica prometa z delnicami NLB

Ljubljana, 26. julija - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se danes večinoma zvišali, pocenile so se le delnice Zavarovalnice Triglav. Indeks SBI TOP je pridobil 0,38 odstotka, sklenjenih je bilo za 1,5 milijona evrov poslov. K temu so 665.000 evrov prispevale delnice NLB, pol manj pa običajno najprometnejše Krkine delnice.