Florjančič in tri ministrice za sodelovanje pri nadaljnji digitalizaciji sodišč

Ljubljana, 26. julija - Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je na sestanku o informatizaciji poslovanja sodišč, ki so se ga udeležile ministrice Dominika Švarc Pipan, Emilija Stojmenova Duh in Sanja Ajanović Hovnik, izrazil željo po sodelovanju z drugima vejama oblasti pri nadaljnji digitalizaciji sodišč. Ministrice so to željo pozdravile.