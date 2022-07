Za zlatega leva na beneškem filmskem festivalu letos v tekmi 23 filmov

Benetke, 26. julija - Direktor letošnjega 79. filmskega festivala v Benetkah Alberto Barbera je danes objavil program festivala, ki se bo začel 31. avgusta in bo potekal do 10. septembra. Na festivalu letos sodelujejo številna velika imena svetovne filmografije. Za zlatega leva se bo skupno potegovalo 23 filmov, od tega jih pet prihaja iz Italije in pet iz Francije.