Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 26. julija - Indeksi na newyorških borzah so v uvodu današnjega trgovanja obarvani v rdeče. Vlagatelji čakajo na sredino odločitev ameriške centralne banke Federal Reserve glede višine vnovičnega zvišanja ključne obrestne mere in na podatke o stanju ameriškega gospodarstva, saj nekateri namigujejo, da bi to lahko zašlo v recesijo.