Začenja se brezplačno testiranje na hepatitis C

Ljubljana, 27. julija - Pred četrtkovim svetovnim dnevom hepatitisa bodo v UKC Ljubljana v sodelovanju s partnerji omogočili testiranje na hepatitis C. Brezplačno in anonimno testiranje bo danes in v četrtek med 14. in 18. uro potekalo na Poljanskem nasipu 58 v Ljubljani. K testiranju še posebej vabijo osebe, ki so kadarkoli imele tveganje za okužbo.