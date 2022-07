Slovensko stalno gledališče Trst s premiero burke Anarhist

Trst, 27. julija - Ob 100-letnici smrti kontovelskega komediografa, režiserja, igralca in založnika Jake Štoke in 120-letnici Dramatičnega društva bo Slovensko stalno gledališče (SSG) iz Trsta danes na Proseku uprizorilo njegovo igro Anarhist v režiji in priredbi Jasmin Kovic.