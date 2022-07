ZSSS poziva k zagotavljanju ustreznih delovnih pogojev

Ljubljana, 26. julija - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je delodajalce pozvala k zagotavljanju ustreznih delovnih pogojev v času visokih temperatur in napovedanih morebitnih redukcijah pitne vode. "Verjamemo, da se vsi zavedamo pomena vnosa ustrezne količine tekočine v telo, da se izognemo dehidraciji in škodljivim vplivom na zdravje," so zapisali v pozivu.