Svet AVK z razpisom išče direktorja

Ljubljana, 26. julija - Svet Javne agencije RS za varstvo konkurence (AVK) z javnim razpisom išče direktorja agencije, ki jo trenutno kot v. d. direktorja vodi Andrej Matvoz. Razpis je odprt do 6. avgusta. Kandidat, ki ga bo na predlog vlade imenoval DZ, bo imenovan za pet let in je lahko ponovno imenovan največ enkrat po ponovno izvedenem razpisu.