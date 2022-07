Kostanjeviški gasilci: Najtežje je pred ognjem braniti domačo vas

Kostanjevica na Krasu, 28. julija - Med prvimi gasilci, ki so se odzvali pozivu za gašenje požara na goriškem Krasu, so bili člani Prostovoljnega gasilskega društva Kostanjevica na Krasu. Na terenu so že od prvega dne, v tem času so si privoščili le nekaj kratkega počitka, da so lahko nadaljevali delo. Zanje je gašenje še posebej čustveno, saj so pred ognjem branili domačo vas.