Na vzhodu Nemčije napete razmere zaradi gozdnih požarov

Dresden, 26. julija - Požari v zveznih deželah Brandenburg in Saška na vzhodu Nemčije so se danes zjutraj okrepili, razmere so "zelo napete", je dejal neimenovani tiskovni predstavnik tamkajšnje gasilske brigade. Gasilcem največ težav povzroča veter, doslej pa je bilo poškodovanih vsaj sedem pripadnikov reševalnih služb, poroča nemška tiskovna agencija dpa.